Angelina Jolie demande que le juge de son divorce avec Brad Pitt soit récusé

Angelina Jolie et Brad Pitt

publié le 12/08/2020 à 15:52

Le divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt connaît un nouveau rebondissement. Séparés depuis 2016, le couple, qui a réussi à trouver un arrangement sur la garde des enfants, continue de se "battre" au tribunal.

Comme le rapporte le média américain The Blast, Angelina Jolie a déposé des documents officiels devant la Cour de Los Angeles, le 10 août dernier, demandant à ce que le juge John W. Ouderkirk, en charge du dossier, soit écarté de la procédure. Selon l'actrice il y a conflit d'intérêts et elle accuse John W. Ouderkirk de ne pas avoir révélé qu'il était en charge d'autres affaires sur lesquelles travaillent aussi Anne C. Kiley, l'une des avocates de Brad Pitt.

Dans la suite du document, Angelina Jolie explique aussi qu'Anne C. Kiley "a activement défendu les intérêts financiers du juge Ouderkirk en faisant en sorte que sa nomination (et sa capacité de continuer à recevoir des honoraires) soit prolongée dans une affaire très médiatisée [le divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt]".

Angelina Jolie et Brad Pitt, comme d'autres couples connus, paient un juge privé à l'instar de John W. Ouderkirk, dans leur affaire de divorce pour garder beaucoup de détails personnels et financiers privés, comme le précise Fox News. Une source proche d'Angelina Jolie a confié à Vanity Fair : "L'équipe d'Angela a été maintenue dans l'ignorance sur des questions qui auraient dû être discutées. Toute tentative pour essayer de prétendre le contraire n'est qu'une manière de détourner l'attention de ce comportement [du juge Ouderkirk] qui viole l'éthique des juges".