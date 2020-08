publié le 12/08/2020 à 13:49

C'est une adorable photo de naissance qui fait fondre les abonnés de Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt. Marié depuis 2019, le couple est devenu parent de Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, lundi 10 août 2020.

"Nous ne pourrions être plus heureux. La maman et le bébé vont très bien", a écrit Chris Pratt, aka Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, sur ses réseaux sociaux. L'acteur cite aussi deux passages de la Bible pour agrémenter la photo des mains potelées de Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, entourée par celles de ses parents. De son côté, l'auteure Katherine Schwarzenegger n'a posté la même photo et le même texte que Chris Pratt, sans citer la Bible.

Arnold Schwarzenegger et son ex-épouse la journaliste Maria Shriver deviennent donc grands-parents pour la première fois à 73 et 64 ans. Pour le moment, l'acteur de Terminator, n'a pas encore posté de photo en compagnie de sa petite-fille.