publié le 29/08/2019 à 15:32

À la fin de l'été devant une foule impressionnante, Ed Sheeran a achevé une tournée monumentale entamée il y a deux ans. 260 concerts à travers le monde. Et pour terminer en beauté, le chanteur britannique a choisi de jouer chez lui dans le comté du Suffolk, où il a grandi.

Le temps de 4 concerts, devant un total de 160.000 personnes, la ville d'Ipswich, au Sud-Est de l'Angleterre vit au rythme du nouveau roi de la pop.

C'est dans la petite commune de Framlingham, tout près de là qu'Ed Sheeran passe son enfance, et découvre la musique. C'est au collège qu'il rencontre celle avec qui il s'est marié cet été, Cherry Seaborn. Les deux amis s'étaient perdus de vue avant de se recroiser et de tomber amoureux.

Le couple s'est installé dans un domaine, à quelques kilomètres de là. Un petit hameau où la star a fait construire une piscine, une salle de sport et un studio d'enregistrement.

La star du village

Dans le village, on se souvient encore des débuts de la star locale. Nikki Gavin est la propriétaire du bar où Ed Sheeran a joué son premier concert. En 2006, elle organise un petit festival. Ed Sheeran a alors 15 ans, et son public n'est pas encore au rendez-vous.

"Il jouait à 14 heures, la pire heure. Il n'y avait vraiment personne sauf une petite fille, toute seule qui était fascinée par lui! C'était un jeune très charmant et très timide!" se souvient-elle.

Cette jeunesse passée dans le Suffolk, le chanteur la raconte dans "Castle on the hill" ("Le château sur la commune") l'un de ses tubes. Et ce château c'est justement celui de Framlingham. Un site qui est rapidement devenu lieu de pélerinage pour les fans d'Ed Sheeran.

Pas étonnant donc qu'il ait choisi de terminer sa tournée triomphale chez lui. Une tournée qui a rapporté plus de 660 millions d'euros à Ed Sheeran, les concerts les plus lucratifs de tous les temps.