publié le 28/08/2019 à 11:40

Il est temps de faire une pause. Ed Sheeran a révélé qu'il voulait prendre une "semi-retraite" et qu'il arrêtait les concerts, pour passer du temps avec sa femme. L'artiste anglais de 28 ans l'a expliqué sur scène en Angleterre.

"Comme vous le savez peut-être, je suis en tournée pour Divide depuis deux ans maintenant, et aujourd'hui c'est le dernier jour de tout", a expliqué le chanteur de 28 ans à ses fans, lundi 26 août. "C'est quelque chose de doux et d'amer à la fois. Je vous adore et voilà, nous y sommes, en train de tout terminer à Ipswich. C'est mon dernier concert avant environ 18 mois", a-t-il ajouté à l'attention de ses fans.

"C'était une journée émouvante pour beaucoup de gens, en coulisses. Étrangement, c'est un peu comme si je me séparais de ma petite amie, avec qui j'ai été pendant des années. C'est bizarre, mais ça a été une très longue tournée. (...) On se voit dans quelques années, merci."

Selon le tabloïd The Mirror, le chanteur, très ému, a ajouté qu'il ne ferait plus de concert acoustique. S'il devait revenir, ce sera avec un groupe derrière lui. Ed Sheeran s'est discrètement marié avec son amie d'enfance, Cherry Seaborn, en décembre 2018. Selon le média britannique, ils prévoient de profiter de cette pause pour fonder une famille.

"Je ne peux pas passer les 20 prochaines années sur la route. Des enfants, ce serait différent, ça ne me dérangerait pas de me sacrifier pour eux. (...) J'ai déjà atteint bien plus que ce que j'imaginais, maintenant, j'essaie juste de m'amuser", a-t-il terminé. L'artiste qui a sorti son 6e album le 12 juillet 2019 pourrait bien avoir fait son baroud d'honneur.