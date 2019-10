publié le 10/10/2019 à 20:35

Le duo est improbable mais savoureux. Ce jeudi 10 octobre, le duc de Sussex a dévoilé sur Instagram une vidéo expliquant le teasing de la veille, où l'on voyait le chanteur britannique Ed Sheeran sonner à la porte d'un prince Harry faussement surpris : "Oh c'est comme regarder dans un miroir".

Dans ce sketch, où on découvre les qualités d'acteur surprenantes du prince Harry, se déroule un amusant quiproquo. Les deux hommes semblent d'accord sur l'importance de défendre une cause qui leur est chère ; "un sujet dont on ne parle pas assez à mon goût et beaucoup de gens souffrent dans le monde", explique le prince Harry.

Ce à quoi lui répond l’interprète de Shape Of You : "C’est exactement ce que j’essaye de faire. Les blagues, les commentaires… Il est temps que ça s’arrête. Nous sommes roux et nous allons nous battre."

Une campagne de sensibilisation sur les maladies mentales

Le prince Harry ne tarde pas à recadrer le chanteur, qui avait écrit sur son ordinateur "Le gang des roux". "Il y a peut-être eu un malentendu, on est là pour parler de la journée mondiale de la santé mentale", déclare le duc de Sussex.

Le duo est en réalité réuni pour inciter la population à prendre soin de leur santé malade. "Le prince Harry et Ed Sheeran veulent s’assurer que tous les jours, vous preniez soin de vous, de vos amis et de toutes les personnes de votre entourage. Il n’est pas nécessaire de souffrir en silence. Partagez votre ressenti, demandez aux personnes de votre entourage comment elles vont et écoutez leurs réponses. Soyez disposés à demander de l’aide lorsque vous en avez besoin et sachez qu’on est tous ensemble", peut-on lire en légende de la vidéo.