8. Will Smith ("Men In Black") avec 44.5 millions de dollars Crédits : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

5. L'acteur et le cascadeur Vin Diesel ("Fast and Furious") avec 54 millions de dollars Crédits : JUSTIN TALLIS / AFP | Date :

publié le 12/08/2020 à 17:56

Comme chaque année, le média américain Forbes dévoile son classement des acteurs et des actrices les mieux payés d'Hollywood. Pour ce classement de 2020, Forbes démarre par ces messieurs avec les 10 acteurs qui ont gagné le plus entre juin 2019 et juin 2020.

Pour la deuxième année consécutive, Dwayne Johnson (Jumanji, Fast and Furious) arrive en tête du peloton avec 87.5 millions dollars grâce au succès du prochain film Netflix Red Notice et sa ligne de vêtements et d'équipements pour le sport Under Armour line, Project Rock. Ryan Reynolds l'interprète de Deadpool, le sale gosse de l'écurie Marvel est le deuxième du classement avec 71.5 millions de dollars grâce aux films Six Underground et Red Notice. Mark Wahlberg est troisième grâce à Spenser Confidential diffusé sur Netflix avec 58 millions de dollars.

Viennent ensuite Ben Affleck (55 millions de dollars) le Batman de DC Comics, Vin Diesel (54 millions de dollars), la star de la franchise Fast and Furious et Akshay Kumar (48.5 millions de dollars), star de Bollywood. Lin-Manuel Miranda star d'Hamilton, comédie musicale diffusée sur Disney+ est 7e avec 45.5 millions de dollars, suivi par Will Smith qui a engrangé 44.5 millions de dollars grâce à ses vidéos sur ses comptes Instagram et Snapchat, puis Adam Sandler (41 millions de dollars) de Murder Mystery avec Jennifer Aniston sur Netflix. Enfin, Jackie Chan termine ce classement avec 40 millions de dollars, grâce aux films The Mystery of the Dragon Seal et Le Chevalier Des Ombres : Entre Yin et Yang.