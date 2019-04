publié le 18/04/2019 à 16:56

500.000 euros de plus pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes après le départ d'un incendie lundi 15 avril en début de soirée. Deux jours après la catastrophe, c'est le Comité international olympique (CIO) qui s'est engagé à participer aux coûts des travaux, avec l'ambition que la cathédrale soit fin prête pour les Jeux Olympiques de Paris dans cinq ans (26 juillet - 11 août 2024).



"Tout le mouvement olympique et tout particulièrement le CIO ont été très touchés par le lien que les Français ont fait instantanément entre la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame et les Jeux Olympiques de Paris 2024", a écrit le patron du CIO Thomas Bach dans un courrier au président du Comité d'organisation des JO (COJO) de Paris, Tony Estanguet.

"L'objectif d'achever cette reconstruction à temps pour Paris 2024 sera une motivation supplémentaire pour nous tous", ajoute-t-il dans cette lettre transmise aux médias jeudi 18 avril, 24h après son envoi. Thomas Bach y voit "un message fort sur la manière dont les Jeux Olympiques sont toujours synonymes de rassemblement et visent à mettre le sport au service de l'humanité".

Sur le parcours du marathon et du cyclisme ?

Selon Tony Estanguet, le mouvement olympique "a voulu manifester sa solidarité avec les Parisiens et tous les Français" et "il était naturel" de "contribuer à la renaissance d'un monument cher au cœur des Français et de tous les citoyens du monde".



Tour Eiffel, Champs-Elysées, Grand Palais : plusieurs épreuves des Jeux Olympiques auront lieu sur des lieux emblématiques de la capitale, non loin de la cathédrale, qui pourrait être dans le décor du marathon et du cyclisme sur route, selon les parcours qui seront décidés.