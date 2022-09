25. Donald Trump, la reine Elizabeth II et Melania Trump le 3 juin 2019

25. Donald Trump, la reine Elizabeth II et Melania Trump le 3 juin 2019 Crédits : Alastair Grant / POOL / AFP

Instagram The Royal Family

Crédits : Instagram The Royal Family

23. Elizabeth II et le prince Philip en compagnie de leurs arrière-petits-enfants en 2018

23. Elizabeth II et le prince Philip en compagnie de leurs arrière-petits-enfants en 2018 Crédits : Instagram The Royal Family

22. Pour le mariage d'Harry et Meghan, la reine Elizabeth II était vêtue d'un ensemble vert anis alors que le prince Philipp était en costume noir

22. Pour le mariage d'Harry et Meghan, la reine Elizabeth II était vêtue d'un ensemble vert anis alors que le prince Philipp était en costume noir Crédits : Alastair Grant / POOL / AFP

20. En juin 2015 avec la famille royale lors du "Trooping the colour"

20. En juin 2015 avec la famille royale lors du "Trooping the colour" Crédits : BEN STANSALL / AFP

16. Daniel Craig et Elizabeth II en 2012 au Palais de Buckingham

16. Daniel Craig et Elizabeth II en 2012 au Palais de Buckingham Crédits : Capture d'écran YouTube

15. Au mariage de Kate et William en 2011, suivi par des millions de téléspectateurs

15. Au mariage de Kate et William en 2011, suivi par des millions de téléspectateurs Crédits : ANDREW MILLIGAN / POOL WPA / AFP

13. La même année, Elizabeth II enterre sa mère. Ici aux funérailles avec son fils et son petit-fils le 8 avril 2002

13. La même année, Elizabeth II enterre sa mère. Ici aux funérailles avec son fils et son petit-fils le 8 avril 2002 Crédits : TOBY MELVILLE / PA/WPA POOL / AFP

4. Elizabeth II avec son époux et leurs aînés : le prince Charles et la princesse Anne

4. Elizabeth II avec son époux et leurs aînés : le prince Charles et la princesse Anne Crédits : AFP

2. Elizabeth II en famille : le roi George VI, la reine Elizabeth et sa sœur Margaret

2. Elizabeth II en famille : le roi George VI, la reine Elizabeth et sa sœur Margaret Crédits : PA POOL / AFP

Elizabeth II était sans conteste la reine la plus populaire dans le monde. Avec son record de longévité sur le trône, elle est la personnalité la plus marquante du Royaume-Uni. Née le 21 avril 1926, fille du roi George VI et de la reine consort Elizabeth, elle devient la Reine en 1952, après le décès de son père. Elle a alors 25 ans. Elle restera sur le trôle d'Angleterre jusqu'à sa mort ce jeudi 8 septembre.

Elle s'est mariée au prince Philip de Grèce et de Danemark. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : les princes Charles, Andrew et Edward et la princesse Anne. Elizabeth II a eu aussi un règne marqué par le mariage de son fils Charles avec Lady Di, puis la mort de cette dernière en 1997. La Reine assiste ensuite au remariage de son fils avec sa maîtresse Camilla.

En 2013, Elizabeth II célèbre son Jubilée de diamant : 60 ans de règne, un record Outre-Manche. Enfin, difficile de ne pas évoquer Kate Middleton et le prince William avec leur mariage en 2011, puis les naissances du prince George, de la princesse Charlotte, du prince Louis. Sans oublier le mariage de Meghan Markle du prince Harry, en 2018, puis la naissance de leur fils Archie et leur départ à Los Angeles. En 2021, la reine perd son époux le prince Philip décédé à 99 ans le 9 avril dernier.

