10 ans du mariage de Kate et William : les 41 moments marquants du couple royal

Le prince William, accompagné de sa femme Kate Middleton et de leurs enfants : le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte et le prince Louis Crédits : Matt Holyoak |

Les princesses et princes britanniques Charlotte, Kate, George et William en 2019 Crédits : Aaron Chown / POOL / AFP |

George et Charlotte s'entendent à merveille, d'après leur mère Crédits : AFP PHOTO KENSINGTON PALACE DUCHESS OF CAMBRIDGE |

La date de l'accouchement approche à grands pas et le Royaume-Uni a les yeux rivés sur le couple et son futur héritier Crédits : LEON NEAL AFP |

Kate et William se prennent dans les bras pendant la finale de la course cycliste à Londres le 2 août 2012 Crédits : NIVIERECHAMUSSYSIPA |

Kate et William lors de leur première sortie officielle en tant que mari et femme à un gala de charité, le 9 juin 2011 Crédits : ADRIAN DENNIS AFP |

Devant l'autel pour le mariage de Kate et William, duc et duchesse de Cambridge, le 29 avril 2011 Crédits : ANDREW MILLIGAN POOL WPA AFP |

Premiers échanges de regards entre mari et femme le 29 avril 2011 Crédits : Dominic Lipinski POOL WPA AFP |

publié le 29/04/2021 à 13:00

Il y a 10 ans, le 29 avril 2011, Kate et William se mariaient devant les caméras du monde entier, la famille royale et des invités prestigieux. Une décennie plus tard, le couple est désormais parents des princes George (7 ans), Louis (3 ans) et de la princesse Charlotte (5 ans).

Couple royal favori dans le cœur de nombreux Britanniques, Kate et William continuent de faire rêver et d'émouvoir le grand public. Leur compte Instagram Kensington Palace compte des milliers d'abonnés, anonymes et stars, et publient assez régulièrement des moments de leur vie de famille, mais aussi de leurs engagements. Pour les 10 ans du mariage, (re)découvrez les 41 moments les plus marquants de la vie de Kate et William.

Voyages officiels, soirées de gala et invitations d'État... Le couple n'a pas chômé et affiche une solidarité à toute épreuve malgré les tempêtes essuyées récemment après l'interview du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey en mars dernier. Interrogé sur les accusations de racisme contre la famille royale par la chaîne britannique SkyNews,, le prince William a déclaré : "Nous ne sommes pas du tout une famille raciste".