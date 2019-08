Elle est étudiante en 3e année d'Administration Economique et Sociale

Elle est étudiante en 3e année d'Administration Economique et Sociale Crédits : Capture Instagram @morgane.lebon | Date :

Elle est mannequin, étudiante en école de commerce et elle à 18 ans

Elle est mannequin, étudiante en école de commerce et elle à 18 ans Crédits : Capture d'écran du compte Instagram de @manellesouahliaoff | Date :

Elle a succédé à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019

Elle a succédé à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019 Crédits : Capture d'écran de l'Instagram de @mataharibousquet | Date :

publié le 24/08/2019 à 08:18

Elles ont été élues reines de leurs régions. Ces cinq jeunes femmes sont les premières sélectionnées pour participer à l'incontournable concours national de beauté annuel : Miss France. Elles ont entre 18 et 22 ans.

Matahari Bousquet à été élue Miss Tahiti. Elle a 22 ans, vient de l'île de Moorea et ne se destinait pas du tout à être Miss France. Passionnée de mode, elle compte s'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement. Miss Provence 2019 s'appelle Lou Ruat. Elle a 18 ans, vient d'Aix-en-Provence et est étudiante en éco-gestion. Manelle Souahlia a été couronnée Miss Côte d'Azur 2019. À peine majeure, elle est étudiante en école de commerce.

La représentante du Languedoc-Roussillon est Lucie Caussanel, 18 ans. Elle a mis en pause ses études de médecine pour participer au concours de beauté, inscrite à l'origine par ses sœurs. Clémence Botino, 22 ans, représentera la Guadeloupe. Musicienne et étudiante en histoire de l'art, elle souhaite devenir conservatrice du patrimoine. Enfin, Morgane Lebon a été élue Miss Réunion 2019. Elle est âgée de 21 ans, mesure 1,76 mètre et est étudiante en 3e année d’Administration Économique et Sociale.

Les élections régionales se poursuivront jusqu'au mois d'octobre 2019, et Miss France 2020 sera élue le 14 décembre 2019, au dôme de Marseille.