Kate et Meghan plus complices que jamais à leur sortie de l'église Crédits : PAUL ELLIS AFP | Date :

publié le 26/12/2018 à 16:40

Kate Middelton et Meghan Markle auraient-elles enterré la hache de guerre ? Tout porte à croire que oui puisque les deux femmes ont été aperçues plutôt complices lors de la messe de Noël, mardi 25 décembre 2018.



Souriantes aux côtés de leurs époux respectifs le prince William et le prince Harry, les deux femmes ont réussi à anesthésier les rumeurs qui courent autour d'elles. Détendues et complices, Kate et Meghan ont commis un sans faute face à un public ravi de pouvoir les saluer.

Plusieurs médias britanniques les disent brouillées. Selon certains spécialistes de la royauté britannique, les deux belles-sœurs ne s’entendraient pas. Les deux duchesses souffriraient d’une incompatibilité de caractères. Kate Middleton serait très timide et réservée, alors que Meghan Markle serait plus affirmée.

L'ex-actrice, surnommée par certains commentateurs "duchesse difficile", serait si exigeante que certains collaborateurs auraient jeté l'éponge et démissionné. Les membres de la famille royale ont cependant affiché un visage souriant pour les caméras en assistant à la messe de Noël près d'une de leurs résidences du nord-est de l'Angleterre, à St Mary's Magdalene à Sandrigham.