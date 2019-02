BAFTA 2019 : Rami Malek, Alfonso Cuaron... Découvrez le palmarès complet

publié le 10/02/2019 à 22:52

La 72e cérémonie des BAFTA se déroulerait au prestigieux Royal Albert Hall de Londres à partir de 21h ce dimanche 10 février. Et parmi les récompensés, Roma, la production Netflix réalisée par Alfonso Cuaron a triomphé.



Le film a reçu deux des plus prestigieuses récompenses britanniques du cinéma, celle du meilleur film et du meilleur réalisateur, décernée au Mexicain Alfonso Cuaron. Il l'a notamment emporté devant Spike Lee (BlacKkKlansman), Yorgos Lanthimos (La Favorite) et Bradley Cooper (A Star Is Born).

Avec douze nominations, le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos La Favorite, était aussi attendu au tournant. Et c'est Olivia Colman, qui a remporté le BAFTA de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne dans la comédie dramatique d'époque. Nommée aux Oscars et couronnée d'un Golden Globe pour ce rôle, l'actrice de 45 ans l'a emporté devant Glenn Close, Lady Gaga, Melissa McCarthy et Viola Davis.

Dans la même catégorie pour les hommes, c'est l'acteur Rami Malek qui a remporté le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du chanteur de Queen Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Déjà couronné d'un Golden Globe pour ce rôle, l'acteur américain de 37 ans l'a emporté devant Bradley Cooper, Christian Bale, Steve Coogan et Viggo Mortensen.

Le palmarès complet des 72ème BAFTA

Meilleur film : Roma d'Alfonso Cuaron

Meilleur réalisateur : Alfonso Cuaron pour Roma

Meilleure actrice : Olivia Colman dans La Favorite

Meilleur acteur : Rami Malek dans Bohemian Rhapsody

Meilleur actrice dans un second rôle féminin :

Meilleur acteur dans un second rôle masculin :

Star montante :

Meilleur scénario original :

Meilleur scénario adapté :

Meilleur film d'animation :

Meilleur documentaire :

Meilleur film britannique :

Meilleur film en langue étrangère :

Meilleur musique originale :



