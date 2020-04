publié le 17/04/2020 à 23:39

Après l'annonce du décès de Christophe, à 74 ans, des suites d'un un emphysème, Michèle Torr, son ex-compagne, lui a rendu hommage. Un texte court sur sa page Facebook, avant de son confier sur l'antenne de BFMTV.

"Il est parti. Prions et allumons des bougies pour l'aider à rentrer dans la lumière", écrit Michèle Torr avec une vidéo où elle interprète Les Mots bleus, l'un des titres les plus célèbres de Christophe. Sur BFMTV, elle témoigne ensuite : "C'était un homme secret, très particulier, avec une sorte de folie géniale (...) un homme à part. On pouvait tout pardonner à Christophe parce qu'au fond il avait une belle âme et il ne pouvait pas agir comme tout le monde. Notre histoire a longtemps été difficile, avec des barrages. Ce n'est pas l'heure de parler des barrages évidemment ".

Christophe et Michèle Torr ont vécu une idylle dans les années 60. Le couple a un enfant, Romain Vidal, que le chanteur n'a pas reconnu. En 2012 au magazine Brain, Christophe expliquait cette décision : "En fait, à ce moment, je n’étais pas marié, c’était en 1967. J’ai connu ma femme Véronique en 68, j’ai eu le coup de foudre et je suis resté avec elle pendant vingt-huit ans, tu vois… J’étais complètement en froid avec Michèle (Torr, ndlr), il y a eu des trucs intimes qui ne regardent qu’elle et moi. Il y avait une espèce de haine".

Il poursuivait : "Avec Romain, on s’est croisés. Il est venu me voir à mes concerts pour me parler. Je lui ai dit que ça n’aurait pas été possible avec sa mère, que j’avais ma fille et que ce n’était pas le moment que l’on se reconnecte, un truc comme ça !".