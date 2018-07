publié le 26/11/2017 à 01:19

TF1 avait promis une nuit hollywoodienne, et force est de constater que la Hollywood Night de Danse avec les stars a été une réussite technique. La qualité de production de cette émission est chaque semaine exceptionnelle et quand il s'est agi d'envoyer de la féerie à travers l'écran, le pari a été réussi.



Chaque candidat et candidate devait danser sur un thème de film ou de série, avec une scénographie adaptée, et tout a été impeccable. Il ne restait plus qu'à danser et séduire le jury, avant de passer l'épreuve des duels, qui apportait 10 points au vainqueur de chacun d'eux.

Et pour débuter le show, c'est Lenni-Kim qui devait chauffer le parquet sur la bande-originale de E.T. Sur un Foxtrot, le Québécois a encore une fois étalé un talent bluffant, dans la continuité de ce qu'il fait, et toujours un peu mieux chaque semaine. Avec Marie Denigot, le jeune homme de 16 ans a obtenu des notes à la hauteur de son statut : des 9 en artistique et des 8 en technique et 69 au total.

Joy Esther éblouissante sur "GoT"

Dans la foulée, Joy Esther entra en piste pour un paso doble avec Anthony Colette sur le thème de Game of Thrones. Jon Snow vs Daenerys Targaryen, et une prestation artistiquement époustouflante. Chaque semaine, la comédienne passe un cap et repousse les limites. Le couple donnait beaucoup d'intensité, le tableau mis en place par la production était d'une qualité rare : de quoi avoir 10 en artistique de la part de 3 juges, et 8 pour Chris Marques.



La technique un peu moins rigoureuse vers la fin faisait baisser la note mais le total de 70 restait remarquable. De quoi prendre la tête et mettre la pression sur l'autre grand protagoniste de cette saison 8 de Danse avec les stars, Agustin Galiana. L'Espagnol allait devoir passer sur la B.O. d'un film culte, Grease, avec la veste en cuir qui allait si bien à John Travolta. Il pouvait compter sur Candice Pascal en Olivia Newton-John pour guider son quick-step.



Le comédien rendu célèbre dans Clem a comme d'habitude livré une prestation de grande qualité, mais cette fois-ci il ne tutoyait pas l'excellence technique. Mise à part Fauve Hautot, qui a mis un 9 dans ce domaine, les autres jurés ont donné des notes de 7, 6 et 7 à Agustin Galiana. La qualité artistique rattrapait le tout, pour un total de 64 presque indigne de ce qu'il avait montré lors des 6 premières manches du concours.

Gossuin en progrès, Lacourt en difficulté

Le jury est désormais de plus en plus exigeant et ne passe plus à côté des bras qui tombent, des pas imprécis ou des mains "en pinces". Il demande des prestations de finalistes pour rester, et Élodie Gossuin allait hélas s'en rendre compte. L'ancienne Miss France est sans doute la progression la plus remarquable et relevée de la saison. Et sur All By Myself, extrait de la bande-originale de Bridget Jones, il lui a fallu exécuter une rumba.



La danse de l'amour est à la fois artistique et technique, son rythme lent peut parfois accentuer les imperfections. Accompagnée de son Mark Darcy (Christian Millette), Bridget Jones allait encore montrer des progrès et un niveau plus que correct. Et si plusieurs 8 allaient couronner l'artistique, la technique était sanctionnée avec un total de 54. C'est faible, mais il restait le duel et surtout le public pour rester une semaine de plus.



L'autre candidat en difficulté de cette saison de Danse avec les stars, Camille Lacourt, venait après la pause publicitaire afin de tenter un tango sur le thème de Cinquante nuances de Grey. Travailleur, battant, le champion du monde de natation reste handicapé par son double mètre et par une coordination un peu compliquée. Techniquement, le manque d'éléments typiques de cette danse pénalisait le nageur. Le total de 40 montre l'insuffisance mais surtout l'exigence dont font preuve les juges désormais.

Joy Esther reine du soir

Tatiana Silva passait enfin sur un chacha et la chanson Fame, extraite du film du même nom. Difficulté supplémentaire, Christophe Licata malade, il lui a fallu prendre ses marques en deux heures avec Maxime Dereymez. L'ancien partenaire d'Arièle Dombasle assurait (comme à son habitude) et guida les pas de la miss météo avec doigté et maîtrise.



Au final, Tatiana Silva a vu les juges tirer leur chapeau après cette adaptation éclaire, refusant même de prendre en compte certaines erreurs techniques qu'ils estimaient dues au changement de binôme. Avec une note totale de 60, le couple se classait 4e avant les duels. Une épreuve "œil pour œil, dent pour dent", dans un bon esprit mais avec 10 points en jeu à chaque face à face.



Joy Esther et Anthony Collette ouvraient les duels sur un chacha face Lenni-Kim et Marie Denigot, sur le thème de Retour vers le futur. Les couples passaient chacun à leur tour avant de danser en même temps. Deux belles prestations mais il fallait un duo vainqueur : et entre Biff Tannen et Marty MacFly, c'est toujours ce dernier qui gagne, et ce samedi 25 juillet, il s'agissait de Joy Esther qui raflait 10 points et régnait sur la soirée.

Fin logique pour Élodie Gossuin

Arrivait ensuite le deuxième duel qui opposait le couple Lacourt-Fahmy à Silva-Mouillerac. La miss météo de TF1 changeait encore de partenaire pour ce paso doble sur le générique culte de Mission Impossible... Et c'était le cas de le dire pour Tatiana Silva qui relevait encore le défi et avait le bon point de la soirée compte tenu des difficultés. En bonus elle remportait le duel et les 10 points, après une égalité lors du premier tour de vote.



Agustin Galiana et Candice Pascal affrontaient Élodie Gossuin et Christian Millette en mode western sur Wild, Wild West de Will Smith. La samba entre la meilleure progression de la saison et la valeur sûre allait virer à l'avantage du second, Agustin Galiana. L'Espagnol prenait les points de manière logique et attendue. Mais la candidate allait avoir une semaine de travail en plus, le public la gardait, et choisissait de dire au revoir à Camille Lacourt.