publié le 25/11/2017 à 10:30

Plus que quelques heures à attendre avant le 7e prime time de Danse avec les stars. La fin approche et désormais le niveau des candidats et candidates est bluffants, et les jurés deviennent de plus en plus exigeants au fur et à mesure que la fin approche. Ce samedi 25 novembre, les danseurs plus si amateurs que ça se verront imposer un thème : Hollywood Night.



Un thème très strass et paillettes accompagné d'une nouvelle épreuve en duel qui servira à départager des couples et aussi donner des points bonus. Là encore, l'avis des juges sera une bonne indication pour le public, chargé via les votes de désigner les couples qui poursuivront l'aventure.

Si Sinclair est parti de Danse avec les stars la semaine passée, les candidats au départ sont aujourd'hui assez identifiables. Camille Lacourt et Elodie Gossuin, bien qu'auteurs de progressions impressionnantes et remarquées, ont sans doute un peu de retard sur Lenni-Kim, Agustin Galiana, Joy Esther ou encore Tatiana Silva. Ce sont toutefois les téléspectateurs et téléspectatrices qui décideront. Et la popularité est un atout.

Hollywood night : le cinéma à l'honneur

Avant de passer aux votes, les candidats et candidates devront montrer leur talent lors d'une soirée consacrée à Hollywood. Plus concrètement, les danseurs et danseuses devront performer sur une musique tirée d'une bande originale de films hollywoodiens. Grease, Bridget Jones ou encore Game of Thrones sont annoncés au menu.



Le choix de chanson, imposé comme d'habitude, sera accompagné d'une figure elle aussi imposée, que le couple devra placer dans sa chorégraphie. Lors de la bande-annonce, on a cru deviner qu'Élodie Gossuin dansera sur Bridget Jones. Pour les autres, il faudra êtres patients et attendre samedi soir.

Des duels décisifs

Mais la performance sur le thème Hollywood ne sera pas le seul passage des couples. En effet, une épreuve supplémentaire viendra pimenter la soirée des candidats et candidates. Ainsi, il y aura une confrontation en duel, couple contre couple, façon western. Les trois premiers couples du dernier prime ont pu ainsi choisir leurs opposants.



Ainsi, Agustin Galiana et Candice Pascal affronteront Élodie Gossuin et Christian Millette. Joy Esther et Anthony Collette seront face à Lenni-Kim et Marie Denigot. Enfin, Tatiana Silva et Christophe Licata auront pour opposants Camille Lacourt et Hajiba Fahmy. Chaque couple dansera à part, puis les deux en même temps.

Samedi soir avec Arthur

Ce samedi soir, afin d'accompagner Sandrine Quétier, TF1 envoie cette fois-ci Arthur, après Karine Ferri lors du dernier prime time. Un poids lourd, après les cadors Reichmann, Dechavanne, Foucault ou encore Boccolini.



Habitué des prime time, bien qu'il n'en fasse plus beaucoup, on sera curieux de voir quelle touche il apportera à ce format qui a pris une autre allure cette saison avec le changement hebdomadaire de coprésentateur ou coprésentatrice.