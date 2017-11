publié le 02/11/2017 à 21:57

Il a donc fallu attendre le 4e prime de Danse avec les stars pour voir tomber le premier 10 de la saison. La note maximale donnée par les juges et qui couronne une prestation parfaite. Et c'est Lenni-Kim qui a eu les honneurs d'une note artistique parfaite. À l'issue d'un jive enlevé et très tonique, et malgré des "kicks" parfois pas assez dynamique, Nicolas Archambault a levé la pancarte attendue.



En duo avec Marie Denigot, la chorégraphie et le tableau global ont séduit le nouveau juge. Pour l'occasion, la chorégraphie et le thème ont été choisis par Jean-Marc Généreux, chargé de coacher deux couples cette semaine, et qui a même participé au jive avec le candidat et sa danseuse sur Tutti Frutti de Little Richards.

Lenni-Kim a récolté par ailleurs deux 9 sur le plan artistique et a pris la tête du concours avec une note de 54 points au total (9, 9 et 8 en technique).