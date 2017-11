publié le 19/11/2017 à 00:00

C'est aussi rare qu'une éclipse et ça marque une saison de Danse avec les stars. Avoir un 10 de Chris Marques est hyper ardu tant le juge est sévère, pointilleux, perfectionniste et intransigeant. Et il aura fallu attendre le 6e prime time et un niveau de plus en plus élevé pour voir le juré dégainer la note maximale. Et c'est Agustin Galiana qui en a eu les honneurs, pour couronner un 72 énorme en note générale.



Le paso doble du couple qu'il forme avec Candice Pascal a été exceptionnel. À la fois techniquement précis et artistiquement torride, se terminant par un baiser du comédien sur la bouche de la danseuse. Tout le monde finissait debout, et visuellement à la télévision, aucun doute sur la beauté pure d'une danse exécutée par Agustin Galiana en la mémoire de grand-mère. Les belles notes allaient tomber à coup sûr.

Un 8 de Nicolas Archambault, un 9 de la part de Jean-Marc Généreux et un autre de Fauve Hautot puis l'explosion : 10 de Chris Marques. "Un pose doble, en Espagne, ça se danse comme ça", a-t-il assuré avant de brandir une pancarte qui prenait sans doute la poussière de son côté. Mais elle est sortie à coup sûr à bon escient.