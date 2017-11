publié le 18/11/2017 à 22:16

Le parquet de Danse avec les stars a pris feu dès la deuxième prestation du soir. Après le passage d'une Élodie Gossuin solaire, c'est une Joy Esther volcanique qui a dansé une samba sur Wanna Be Startin' Somethin'. Du Michael Jackson pur jus et une scénographie qui reprenait l'univers de Stranger Things, la série culte de Netflix.



Un spectacle made in 80's qui allait enflammer le studio, le public et les juges. La comédienne dégageait de l'assurance, du magnétisme et montrait qu'elle était bien l'une des plus belles surprises de cette saison de DALS. Le jury lui aussi a relevé l'aisance de Joy Esther et ne boudait pas son plaisir.

Avec un Anthony Colette très efficace dans la chorégraphie, celle qui a connu le succès dans Nos chers voisins récoltait des notes à la hauteur de sa prestation. Un total de 63 point sur 80 possibles qui place l'apprentie danseuse dans un peloton d'outsiders, en attendant le jugement du public, souverain en terme de vote. En tout cas, du côté de Twitter, le passage de Joy Esther a été apprécié.

#DALS la référence à Stranger Things je suis comment la vivre comment? oh mon dieu j'ai fait une crise de fangirl devant mes parents ils ont r compris ¿¿ — Cam ¿ + lo ¿ (@finnslynch) 18 novembre 2017