publié le 11/11/2017 à 22:12

Elle fait sans doute partie, avec Camille Lacourt, des candidats et candidates de Danse avec les stars qui étaient sur la brèche lors de cette soirée "switch" du 11 novembre. Élodie Gossuin se retrouvait néanmoins avec Christophe Licata, l'un des chorégraphes les plus reconnus et talentueux de DALS. Mais il y avait une difficulté, un quickstep très exigeant techniquement.



Sur For Once In My Life de Stevie Wonder, les pas et l'aisance étaient bien meilleurs qu'au début, les progrès se remarquent et Jean-Marc Généreux le relevait pour RTL.fr durant la semaine. Mais la prestation allait-elle satisfaire les juges ? D'autant que le 7 infligé par Chris Marques à Lenni-Kim plus tôt laissait augurer d'un juge très pointilleux désormais.

Nicolas Archambault donnait un 6, Jean-Marc Généreux un 7, Fauve Hautot un 8 et Chris Marques... un 5. Heureusement le public attribuait un 8, qui finalement relève la note finale de 34. Rien d'infamant, mais le niveau d'exigence augmente à chaque semaine.



Sera-ce suffisant ? Sur Twitter, on était partagé entre les progrès réels et un niveau objectif encore en dessous de bien d'autres concurrents et concurrentes.

Tu es toujours trop crispée Élodie ! C'est dommage ! Parfois, on a l'impression que ca va trop vite pour toi... #DALS — Tam ¿¿ (@TamTheDarkness) 11 novembre 2017

Chris Marquez a raison sur la prestation d’Elodie. Elle évolue c’est vrai mais le niveau est très bas. #dals — Mr_bonne_humeur (@Arn8ld) 11 novembre 2017