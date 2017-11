publié le 11/11/2017 à 09:30

Danse avec les stars reste un show dans lequel des personnalités sont accompagnées par des danseurs professionnels afin d'exécuter une chorégraphie, avec en toile de fond une danse de salon sur laquelle elles seront techniquement jugées. Après 8 saisons, et 80 stars scrutées par des juges bienveillants mais à l'oeil aiguisé, RTL.fr a demandé à Jean-Marc Généreux son avis sur les meilleurs candidats.





"On ne peut pas passer sous silence des gars comme Matt Pokora ou Shy’m, ou même et encore plus Rayane Bensetti", souligne le Québécois, à propos des 3 vainqueurs de l'édition à laquelle ils ont participée. "Ces gars-là s'ils vivaient dans le monde de la danse de salon..."

"Je dis si on pouvait vraiment leur donner un an ou deux ans de coaching, je les enverrai en compétition et je serai derrière eux à 100%", se mouille même Jean-Marc Généreux.

Le juré de DALS explique alors que pour réussir dans ce domaine, il a dû y consacrer sa vie. "J’ai bossé dur tous les jours de ma vie pendant 25 ans. Nous, on appelle ça la danse sportive pas la danse de salon", souligne-t-il pour bien insister sur le sacerdoce que doit être la danse pour devenir un professionnel.



"C'est comme les (Jeux) olympiques, on veut aller un peu plus vite que l’année d’avant, on veut aller un peu plus profond, un peu plus d‘émotion que l’année d’avant", illustre Jean-Marc Généreux. Une discipline de vie qu'il imagine bien appliquée à certains candidats et candidates passés par Danse avec les stars.





Il se projette alors : "Imaginez au lieu de donner une semaine à Matt Pokora, on lui donne 6 mois pour faire la même performance ? Il serait peut-être niveau professionnel". "L’année dernière un gars comme Laurent Maistret, si je pouvais lui donner ce que j’ai ça pourrait être juste incroyable", se prend-il à rêver. Une envie de transmission qu'il semble être sur le point d'assouvir en partie via un show télévisé au Québec.



"Je peux vous faire une petite confidence. Je viens de signer pour un show sur la danse au Québec. On va travailler avec des danseurs et là pour le coup ils ne veulent pas nous appeler des juges dans l’émission ils veulent nous appeler des maîtres", précise Jean-Marc Généreux. Une différence de taille car "il y a une transmission du savoir qui est technique, émotionnel et spirituelle. Chose qu’on ne peut pas faire dans Danse avec les stars", conclut-il.