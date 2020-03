Coronavirus et confinement : Fabrice Luchini lit des fables de La Fontaine sur Instagram

publié le 23/03/2020 à 18:02

"Certain Ours montagnard, Ours à demi léché, / Confiné par le sort dans un bois solitaire, / Nouveau Bellérophon vivait seul et caché : / Il fût devenu fou ; la raison d'ordinaire / N'habite pas longtemps chez les gens séquestrés." Ainsi commence la fable de Jean de la Fontaine L'Ours et l'amateur de jardin. Et ce texte a donné l'idée à Fabrice Luchini de lire, sur les réseaux sociaux, les poèmes imagés du fabuliste du XVIIe siècle.

Dans une vidéo postée sur Instagram, le comédien Fabrice Luchini explique qu'il va "faire des fables tous les 2-3 jours", comme un "petit geste" dans cette période de confinement. Et il a donc commencé par L'Ours et l'amateur de jardin.



Le comédien, dans un spectacle nommé Variations, a interprété sur scène une vingtaine de fables de la Fontaine. Ces poèmes se caractérisent par leurs récits imagés, faisant souvent intervenir des animaux, et par leur morale, à la fin.