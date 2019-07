L'affiche du combat qui aura lieu entre Booba et Kaaris, à Bâle en Suisse, le 30 novembre 2019

publié le 31/07/2019 à 16:31

C'est le combat qui passionne. Le club suisse de MMA qui accueillera le combat entre Kaaris et Booba a dévoilé la première affiche de cet affrontement tant attendu. Les deux rappeurs s'affronteront donc bien le 30 novembre 2019 à Bâle, en Suisse.

Kaaris et Booba sont sur le devant de l'affiche, mais ils se tournent le dos, et regardent tous deux vers le sol. "Le Dozo" (Kaaris) porte ses lunettes de soleil comme à son habitude, et il est torse nu, contrairement au Duc (Booba), en marcel noir.

Cinq autres hommes les accompagnent. À gauche de Booba, le sportif Mickael Lebout regarde vers la caméra les mains sur les hanches. À droite de Kaaris, c'est Kevin Petshi, et entre "le Duc" et "le Dozo", trois autres sportifs sont censés participer à cette date : Fares Ziam (le seul sportif qui sourit sur l'affiche), Cyrille Diabaté et Malik Merad.

Les sportifs n'ont pas tous confirmé leur présence

L'affiche a été dévoilée alors que certains sportifs présents dessus n'ont pas encore confirmé leur présence.C'est le cas par exemple de Mickaël Lebout. "Vous vous vous êtes affolés parce que vous m'avez vu sur l'affiche du combat Kaaris vs Booba (triste monde)", s'est exprimé, amer, le champion dans une publication Instagram.

Le sportif de 31 ans déplore notamment le fait de ne pas avoir reçu de messages ou d'informations sur le combat, car tout tourne autour de Booba et Kaaris. "Rien n'a été acté... Nous sommes ouverts à la discussion et nous le ferons avec @davidducan après le combat du 30 août. (...) le sujet est donc clos pour le moment, rendez-vous le 31 août", conclut-il.

"Maintenant j'ai une question. Si Booba et Kaaris gagnent chacun 1 million, pour combien à minima, je devrais combattre ?", demande le champion de MMA à sa communauté Facebook et Instagram. Fares Ziam, le sportif qui sourit sur l'affiche, a par contre confirmé sa présence dans un post Instagram.

Le combat se déroulera dans la salle St Jakobshalle et les tickets seront mis en vente sur le site ticketcorner.ch, "bientôt".