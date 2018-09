Crédit : Dominique FAGET, Gérard Julien et LOIC VENANCE / AFP

Booba, Gérard Collomb et Kaaris

07/09/2018

"Vous êtes plutôt Booba ou Kaaris ? Boulogne ou Sevran ?" Cette question insolite a été posée au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb par une journaliste de l'émission Quotidien jeudi 6 septembre, alors que s'ouvrait le procès des deux rappeurs après leur bagarre à l'aéroport d'Orly début août.



"J'étais plutôt rock'n'roll traditionnel, confie, amusé, Gérard Collomb. En termes de rap, je m'étais arrêté à La Fouine." Le rappeur La Fouine est, lui aussi, un ennemi de Booba. Le ministre d'État semble donc avoir choisi son camp, du moins musical.

Kaaris et Booba ont été jugés jeudi 6 septembre au tribunal correctionnel de Créteil, et se sont renvoyé la responsabilité de la bagarre. Le procureur a requis un an de prison avec sursis pour les rappeurs, la justice rendra sa décision le 9 octobre prochain.

