Booba a annoncé la date et le lieu de son combat avec Kaaris

publié le 23/07/2019 à 16:04

Nouveau rebondissement dans l'organisation du combat entre le Duc et le Dozo. Dans une vidéo postée par le Youtubeur Mohamed Henni, Booba (de son vrai nom Élie Yaffa) a annoncé que le combat de MMA se déroulerait à Bâle, en Suisse, et que la date était fixée au 30 novembre 2019.

"Normalement on reçoit les contrats définitifs (si Dieu le veut) cette semaine, moi je signe et après faut demander à Armand (Kaaris, ndlr) qu'il fasse la même chose", a déclaré Booba, dans la vidéo du youtubeur, repérée par un Twittos et partagée le 20 juillet 2019. "Et la date c'est le 30 novembre, devant 12.000 personnes à Bâle", a-t-il ajouté.

Ce combat, on l'a pensé à Bruxelles en avril, puis à Genève en Suisse en septembre, puis en décembre 2019. Finalement, ce sera à Bâle, en novembre, ou peut-être ailleurs, plus tard, le temps que les rappeurs se mettent d'accord. "Booba il va signer et Kaaris il va saigner", a ainsi conclu le youtubeur marseillais au million d'abonnés.

¿¿OCTOGONE BOOBA-KAARIS,



COMBAT LE 30 NOVEMBRE À BÂLE EN SUISSE ¿¿ DEVANT 12000 PERSONNES !



OFFICIALISATION SUR LE SNAP DE MOHAMMED HENNI ¿ pic.twitter.com/w2LyE3WvNf — B.A.P.T.I.S.T.E ¿ (@100Rires) July 20, 2019

"Un jour de mon salaire c’est leur assurance vie"

Le 1er août 2019 marquera le premier anniversaire du combat d'Orly entre le Duc et le Dozo. Pour celui-ci, les rappeurs ont été condamnés à de la prison avec sursis, ce qui ne les a pas empêché de se provoquer toute l'année, notamment autour de ce fameux combat qui peine à s'organiser.

Malgré ces nouvelles, il est encore impossible de savoir si ce combat aura vraiment lieu. Les informations varient souvent et la date et le lieu ne sont pas constants. Il existe aussi une rumeur autour de la liquidation judiciaire de la société organisatrice, SHC, véhiculée par le boxeur professionnel Patrice Quarteron, autre rival du Duc. Cette société avait pourtant promis 1,5 million d'euros au gagnant et un demi million au perdant.

Puis, si les deux rappeurs ont déjà l'air de s’entraîner en vue de l’événement, ils ont aussi des obligations professionnelles, liés à leurs carrières dans la musique. Mais si l'octogone se concrétise, ce sera l’événement à ne pas manquer. Rendez-vous au prochain épisode de ce qui est déjà une belle machine de communication.