Hélène Gateau est experte des animaux sur RTL. Elle est également vétérinaire de formation, mais une ligne se rajoute à son curriculum vitae ... Dans l'émission "Ça va faire des histoires" elle révèle aux auditeurs être souvent sollicitée par des stars pour des conseils sur les chiens !

Julien Doré était fan de l'émission "Hélène et les animaux" sur France 5. "Un jour, il m'appelle pour me dire 'j'aimerais avoir un chien mais je ne sais pas lequel prendre', et me raconte quelle place il souhaite laisser à son animal dans sa vie", déclare-t-elle. L'experte lui conseille d'adopter un berger blanc suisse. Julien Doré ne connait absolument pas cette race. Il souhaite plutôt un berger australien. Quelques semaines plus tard, Hélène Gateau reçoit une photo de l'artiste avec deux chiots. Ce sont les deux bergers blancs suisses qu'il a encore aujourd'hui : Simone et Jean-Marc. Il leur a même dédié une chanson : "Waf", en 2020.



Hélène Gateau et Alain Prost sont liés par les chiens

À la même période, Hélène Gateau rencontre Alain Prost dans les Alpilles. La connexion se fait très vite entre eux grâce à leur amour des chiens. Le pilote automobile lui raconte avoir eu plusieurs labradors. C'est en voyant Hélène avec son chien qu'il a eu à nouveau envie d'en adopter un. Alain Prost a trouvé grâce à la vétérinaire sa nouvelle chienne : Phoebe, un berger australien.

Les deux amis se retrouvent souvent dans les Alpilles pour promener leurs chiens. Alain Prost a confié à Hélène Gateau qu'il se retrouve dans sa chienne. Elle est petite, sensible, et a une terreur des orages. "La seule particularité : elle n'aime pas la voiture, j'ai jamais compris ! C'est impossible de la faire monter dedans, elle tourne autour et essaye de s'échapper", déclare en souriant la vétérinaire dans "Ça va faire des histoires". Hélène Gateau explique ce comble en évoquant un gros coup de volant d'Alain Prost pour récupérer un jour une sortie de rond-point. Hélène et Phoebe étaient dans le véhicule et ont eu la peur de leur vie !

