Pourquoi dit-on que les chats ont neuf vies ?

Pour comprendre d’où cela vient, il faut remonter jusqu’à l’Égypte Antique. À cette époque, les chats sont vénérés. A tel point que tuer un félin est passible de la peine de mort. Et quand un chat mourait, on observait une période de deuil, exactement comme pour un humain.

D’ailleurs, Bastet, la déesse de la maternité, de la protection et de la joie, était représentée avec une tête de chat. Et si le matou était divinisé à ce point, c’est en partie parce qu’il réussissait, et réussit toujours d’ailleurs, des miracles comme survivre à une chute de plusieurs mètres. Les Égyptiens y voyaient un pouvoir mystique.

Et si on a choisi de lui accorder neuf vies c’est parce que neuf, c’était le nombre de dieux importants dans la religion polythéiste égyptienne. Tous ces dieux étaient réunis dans l’Ennéade, du grec ennea qui veut dire neuf ! Neuf était donc le nombre parfait, porte-bonheur, après lequel venait le dix considéré comme un redémarrage à zéro, une sorte de résurrection. D’ailleurs, les Égyptiens étaient persuadés qu’à l’issue de ses neuf vies, le chat se réincarnait, mais cette fois sous une forme humaine.

Mais, il n’y a pas que les Égyptiens qui croyaient aux multiples vies félines. Il y avait aussi les Hindous. Une de leurs légendes raconte que Shiva, le dieu à la fois de la bonté, du yoga et de la destruction, a rencontré un jour un chat dans un temple. Comme celui-ci se vantait d’être brillant en mathématiques, Shiva lui demanda de le prouver en comptant. Le matou commença à le faire mais arrivé au chiffre 9, il s’endormit. Le dieu entra alors en méditation et considéra que ce sommeil profond était proche de l’infini. Il décida donc d’accorder neuf vies aux chats.

