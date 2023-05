Pourquoi les canaris ont sauvé des milliers de vie ?

Ces petits volatiles ont épargné tant de vies humaines, et précisément celles des miniers… Pendant des siècles, le combustible numéro un pour faire tourner les usines, les machines et chauffer les familles, c’était le charbon. Il fallait alors inlassablement descendre à des dizaines de mètres et creuser. Tâche fatigante mais surtout dangereuse à cause d’un ennemi invisible : le grisou.

Rien à voir avec Antoine Griezmann, le grisou est beaucoup moins sympathique puisque c’est un gaz mortel que dégage le charbon lors de son extraction. Composé à 95 % de méthane, il est explosif dès qu’il y en a plus de 5 % dans l’air.

Le problème, c’est que ce dernier est invisible, comme beaucoup de gaz, mais surtout inodore. Impossible donc à détecter par un nez humain. Mais pas pour le bec d’un canari...

À écouter 473. Pourquoi les canaries ont sauvé des milliers de vies ? 00:02:14

On a découvert que ces petits oiseaux jaunes, à cause de leur respiration élevée et leur métabolisme, sont extrêmement sensibles aux émanations de gaz. Voilà pourquoi les mineurs en ont fait leurs anges-gardiens. Ils descendaient dans la mine avec une petite cage dans laquelle se trouvait un canari. Dès que celui-ci commençait à s’agiter, arrêtait de siffler voire s’évanouissait, là c’était le système d’alarme pour les hommes : il fallait vite remonter à la surface car un coup de grisou était en préparation.

Quand il se produisait, c’était trop tard. Il faisait des ravages comme dans une mine du Japon, en 1963 où il fit 453 victimes. Ce canari, c’était l’ultime super-héros, à tel point que les miniers avaient des mini-bouteilles d’oxygène pour ranimer les volatiles en cas d’évanouissement. Aujourd’hui des détecteurs, les grisoumètres, ont remplacé les oiseaux. Mais pendant presque deux siècles, l’histoire préférée des travailleurs du charbon, ce fut "Titi et Gros Mineur" !

