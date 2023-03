Pourquoi une vache a tenu toute l'Amérique en haleine ?

Alors que le Salon International de l'Agriculture 2023 s'est tenu à Paris jusqu'à dimanche 5 mars, Florian Gazan vous raconte comment une vache a longtemps tenu en haleine l'Amérique entière. Elle s'appelait Pauline, et a vécu au début du XXe siècle, dans le Wisconsin, puis à Washington... à la Maison-Blanche.

Cette vache Holstein à la robe blanche tachée noire s’appelait Pauline Wayne. Elle exerçait son métier de vache, elle fournissait du lait pour le 27ème président des États-Unis, William Taft et toute sa famille. Car à l’époque, on ne trouvait pas de produits laitiers dans la capitale américaine. Or le président avait 3 enfants en pleine croissance, et lui-même adorait le beurre et tout ce qui était à base de crème, ses 130 kilos faisant foi…

Pauline a séjourné à la Maison-Blanche entre 1910 et 1913. Elle produisait 30 litres de lait par jour. Tout le monde l’adorait. Surtout le président. Elle a eu droit à une vingtaine d’articles dans le Washington Post. C’était une sorte de Kim Kardashian à cornes. Mais un drame s'est produit en 1911 : elle a disparu. L’Amérique et le président étaient en panique…

Pour découvrir la fin de l'histoire, écoutez l'épisode en haut de cet article.

