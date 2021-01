publié le 07/01/2021 à 15:07

C'est un grand nom de la cuisine française qui disparaît. Le 7 janvier 2020, le chef étoilé Albert Roux est décédé à 85 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Il était "souffrant depuis un certain temps", précisent ses proches.

Né en 1935 à Semur-en-Brionnais, Albert Roux a pratiquement fait toute sa carrière au Royaume-Uni où il a démarré en tant que commis à 18 ans. Après son service militaire en Algérie et deux ans en tant que sous-chef de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, Albert Roux pose définitivement ses valises au pays, entre autres, du pudding et de la jelly.

En 1967, il fonde avec son frère Michel, décédé en 2020, le restaurant Le Gavroche à Londres. 7 ans plus tard Le Gavroche devient le premier restaurant au Royaume-Uni à obtenir une étoile au Michelin. Il décroche ensuite une deuxième puis une troisième étoile. Aujourd'hui Le Gavroche est classé deux étoiles au Michelin. Les plats sont notamment réalisés à partir des produits du marché de Rungis à Paris.

Dans les années 60, "les gens avaient peur d'aller au restaurant et Albert avait beaucoup d'idées. Albert et Michel font partie des chefs qui ont tout changé", confie au Guardian le chef Pierre Koffman qui a travaillé avec les frères Roux. "Il était très loyal avec ses clients, il savait comment leur faire plaisir et il avait compris qu'un restaurant ce n'est pas que de bons plats, c'est la meilleure ambiance et le meilleur service. C'était un restaurateur brillant", poursuit Pierre Koffman.

Un mentor pour de nombreux chefs

Après Le Gavroche, Albert et Michel Roux ouvrent un deuxième restaurant The Waterside Inn à Bray, situé à l'ouest de Londres. Le restaurant n'a perdu aucune de ses trois étoiles au Guide Michelin depuis 1985, ce qui est une véritable performance car c'est le seul établissement hors de France qui a gardé ses distinctions. C'est aujourd'hui son neveu Alain Roux qui le dirige.

Plus encore, Albert Roux a formé la crème de la crème des chefs britanniques et internationaux tels Gordon Ramsay, Marco Pierre White et Marcus Warein. "Il a été un mentor pour tant de gens de l’industrie de l’hôtellerie et une véritable source d’inspiration pour les chefs en herbe, dont moi", a écrit son fils Michel Roux Junior sur son compte Instagram. Albert Roux était aussi Officier de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE) en 2002 et chevalier de la Légion d'honneur en 2005.

Albert et Michel Roux avaient aussi fondé Roux Scholarship, un concours de cuisine à la télévision très populaire où de jeunes chefs émergents rivalisaient pour remporter un contrat de trois mois dans l'un des restaurants étoilés de la famille Roux. C'est désormais Alain et Michel Roux Junior qui s'en occupe.

> ROUX MASTER CLASS 2019