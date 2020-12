publié le 18/12/2020 à 07:28

Un Noël en petit comité, un Nouvel An sous le couvre-feu… Ces fêtes de fin d'année 2020, qui s'organiseront alors que l'épidémie de Covid-19 ne ralentit pas, s'annoncent particulières, surtout pour les acteurs du secteur alimentaire : marchands, artisans ou restaurateurs.

Mais au marché de Rungis, qui alimente les professionnels en région parisienne, "c'est le branle-bas de combat", assure Stéphane Layani, qui dirige la société de gestion du site : "on ne pense pas à la crise, mais à faire de belles fêtes. Il y a une vraie demande. J'ai l'impression que les Français ne veulent pas faire l'impasse sur Noël et le Nouvel An, et c'est une bonne nouvelle".

Le contexte oblige cependant à s'adapter. Les volaillers avaient par exemple peur que l'achat d'un chapon pour un groupe restreint intéresse moins. Mais, "il existe des mini-chapons ou des mini-dindes", rassure Stéphane Layani, qui propose aussi de "commencer ses repas avec de très belles huîtres" et livre une astuce pour simplifier son organisation : "vous passez vos huîtres pendant trois secondes au micro-ondes, elles s'ouvrent toutes seules".

Les fêtes de fin d'année s'annoncent particulièrement difficiles pour le secteur de la restauration. Pour le soutenir, le patron de Rungis appelle à faire "au moins un des quatre repas" de la période des fêtes en click and collect.