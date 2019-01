Alain Delon : "Un physique ça compte beaucoup"

publié le 05/01/2019 à 13:30

Alain Delon eut peu de famille, peu d'amis et peu d'amours...Il traversa son existence en solitaire, comme un loup loin de sa meute. Car dès l'enfance, il avait appris à se débrouiller seul, jouant avec un atout qui allait lui permettre de survivre et devenir une icône planétaire: une insolente et troublante beauté!

Cette beauté qui fera battre les cœurs des femmes et des hommes, Alain Delon l'affiche dès la plus petite enfance. Tout le monde s'extasie sur ce petit garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus magnétiques...Au point que sa mère, Edith, surnommée Mounette a accroché une affichette sur le landeau qu'elle pousse dans le parc de Sceaux:"Regardez-moi mais ne me touchez pas". Alain, Fabien, Marcel, Maurice Delon ne va pas rester longtemps sous les yeux admirateurs et amoureux de sa mère préparatrice en pharmacie... Et dans l'ombre plus lointaine, de son père, Fabien, qui à Sceaux, dans la banlieue parisienne, dirige un cinéma de quartier, le Regina.



Dans cette enfance entre parenthèses, l'école est devenue accessoire. Alain Delon s'évade, fugue, ne travaille pas, tourne le dos à ses professeurs et aux études..."J'étais insupportable et terrible" reconnait-il.

Aujourd'hui dans Confidentiel, Jean-Alphonse Richard nous raconte l'histoire d'Alain Delon.