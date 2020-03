publié le 21/03/2020 à 14:31

Anna Mae Bullock est née à Nutbush. Un village perdu du Tennessee où la rue principale porte désormais le nom de Tina Turner. Floyd Richard Bullock, le père, et Zelma Currie, la mère, sont des ouvriers agricoles. La future Tina Turner a une grande soeur, Alline. Les Bullock ne sont pas pauvres, ne manquent de rien. Ce décor bucolique, petite maison de bois et potager, n'est pourtant qu'un faux semblant…



Chez eux, les coups pleuvent. Dans cette tempête, la future Tina Turner est la souffre douleur de sa mère. Réprimandes et coups de ceinture. Une fois devenue une chanteuse célèbre, elle prendra conscience qu'elle n'était pas un enfant désiré. "Je me suis rendue compte que ma mère ne m'aimait pas..Je me demande si elle aimait qui que ce soit, à part elle même" dira la chanteuse. La future Tina Turner fait ainsi l'apprentissage forcé de la solitude et de l’abandon. Les seuls moments où elle se sent heureuse et goûte à l'air frais de la liberté, sont ceux où elle chante et danse lors des pique-niques.



En 1957, celle qui est encore Anna Mae Bullock quitte définitivement la campagne du Tennessee. Elle n'a pas d'autre choix que de rejoindre sa mère qui travaille comme femme de ménage à Saint-Louis. Elle ne va pas rester très longtemps sous ce toit avec une femme à qui elle n'adresse plus la parole. La survie, cette fois, sera donc dans la fuite, la nuit et la musique. Dans seulement quelques mois elle s'appellera Tina Turner…



La future Tina Turner a 17 ans et donnerait tout ce qu'elle a pour fuir la maison de sa mère. Heureusement sa soeur Alline lui change les idées et l'entraîne au club Manhattan à Saint Louis. Un orchestre y fait sensation : Ike Turner et les Rois du Rythme. Ike Turner, porte des costumes de proxénète et a mauvaise réputation. Voleur d'épouses, bagarreur et buveur. Celle qui va prendre son nom, Tina Turner, le trouve très laid et d'une effrayante maigreur. Pourtant, elle ne peut décoller son regard de cette silhouette..."Il m'a donné envie de chanter et de danser" dit-elle sans savoir alors que c'est le diable qui est en train de lui prendre la main...

L'invité "Confidentiel"

Benoît Cachin, écrivain et biographe.