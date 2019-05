Qui était Romy Schneider ?

publié le 29/05/2019 à 13:20

Le 29 mai 1982, Romy Schneider s’est éteinte à l’âge de 43 ans. Que s’est-il passé la nuit de sa mort au 11, rue Barbet-de-Jouy, dans le VIIe arrondissement de Paris ? Icône du cinéma français à la photogénie incroyable...



On va vous parler de son destin magnifique et tragique, de ses débuts avec Sissi jusqu’à la passante du « sans Souci », on va vous raconter sa carrière, ses amours, ses fêlures et le grand drame de sa vie, la perte de son fils David…

On retrace la carrière de cette icône du cinéma avec la journaliste Sarah Briand.

