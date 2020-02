Sylvie Vartan : « Carlos était indispensable dans ma vie »

publié le 15/02/2020 à 14:31

C'est à la clinique Isis, dans le 13e arrondissement de Paris, que voit le jour le 20 février 1943 Ivan Chrysostome Dolto...Son prénom est une référence directe à Jean-Chrysostome, l'un des pères de l'Eglise grecque dont le surnom était Bouche d'Or. "Pas mal comme choix pour un futur chanteur" remarquera Carlos. Le père du futur Carlos, d'abord ouvrier chez Renault et Citroën est devenu médecin. Puis il a monté une école de kinésithérapie aux méthodes révolutionnaires. Il est marié à Françoise Marette, une jeune psychanalyste...Qui sous son nom d'épouse, Françoise Dolto, aura dans quelques années une renommée mondiale...Dans les années 60 /70, Françoise Dolto sera considérée comme la plus grande spécialiste du comportement et de la psychologie des enfants...

Chez les Dolto, la chanson et la musique sont depuis toujours omniprésentes... Les parents de Carlos écoutent, Becaud, Glenn Miller, Montand, Brassens, Duke Ellington ou Nat King Cole. Le premier disque que l'aîné des Dolto achète est un standard de Ella Fitzgerald.

Le spectacle, la musique et la nuit peuplent déjà la vie du jeune Carlos. A 17 ans, son bac en poche, c'est pourtant à un tout autre destin qu'il aspire... Faire comme son père dont il admire les mains : utiliser les siennes et devenir à son tour masseur kinésithérapeute...Un an et demi plus tard, il est diplômé... En stage dans les hôpitaux parisiens, Bichat, Hôtel Dieu, Lariboisière...Le jeune homme soigne des malades en fin de vie et calme leurs souffrances..."Ma mère et mon père m'avaient enseigné cette détresse du corps qui appelle à l'aide et qu'il est possible d'alléger" dira le chanteur...Pourtant, Carlos ne sera jamais kiné...Emporté par son autre vie...Qu'il avait jusqu’ici gardée secrète...

L'invité "Confidentiel"

