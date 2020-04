Jackie Kennedy : qui sont les hommes qui ont vraiment compté pour elle ?

publié le 11/04/2020 à 14:31

Jacqueline Lee Bouvier est née avant guerre à Southampton dans l'Etat de New York. Elle appartient à l'aristocratie américaine. Dans leur arbre généalogique, les Bouvier comptent un ancêtre illustre : un ébéniste français qui après avoir servi Napoléon avait participé à l'aménagement de la Maison Blanche. Cette demeure qu'elle visitera enfant sans savoir qu'elle serait un jour la sienne...

La future Jackie Kennedy vit dans un univers où l'argent est dans toutes les pensées et toutes les discussions. Elle aussi sera presque toute sa vie obsédée par le pouvoir grisant que confère la richesse. Pour le moment, elle s'ennuie dans son lycée de jeunes filles, le Vassar Collège. A 19 ans, elle obtient donc l'autorisation de quitter l'Amérique. Elle embarque sur le paquebot De Grasse pour poursuivre ses études de l'autre côté de l'Atlantique. A Paris, Jacqueline Bouvier, pas encore Jackie Kennedy, est étudiante à la Sorbonne...Après six semaines passées à Grenoble, elle s'est installée dans les beaux quartiers de la capitale, au n°78 de l'avenue Mozart.



Paris est une fête pour la future Jackie Kennedy. Elle y découvre une liberté et une audace qu'elle ignorait. "Quand j'avais un moment, je me faisais belle, j'enfilais un manteau de fourrure et j'allais me poser à l'endroit le plus chic, le bar du Ritz" racontera t-elle. Ici elle fume des Gauloises et boit des cocktails. Les prétendants ne manquent pas...



Une fois rentrée à Newport, la mère de Jackie n'apprécie pas beaucoup la nouvelle romance de Jackie avec un étudiant qui n'a pas sans un sou. Elle veut pour sa fille un homme riche, seule condition à ses yeux pour réussir dans la vie. Jackie oublie donc son premier coup de coeur, un courtier en bourse, John Husted Junior - et poursuit ses études à l'Université George Washington. Pourtant, elle écrivait à son sujet, que c'était "le garçon qui l'a rendue la plus heureuse".



En ce début des années 50, Jacqueline Bouvier marche tout droit vers le destin qui va faire d'elle Jackie Kennedy. La jeune femme est hautement séduisante, intelligente et ne manque pas de relations. Le Washington Herald lui offre un premier job de reporter-photographe. Le patron du journal est un ami proche de la famille Kennedy. Elle se retrouve naturellement à un dîner où est invité un jeune loup de la politique, bientôt sénateur, John Fitzgerald Kennedy, JFK, que tout le monde surnomme alors Jack...



Jackie a 24 ans et cette fois sa mère approuve la romance. Les Kennedy n'ont peut-être rien d'aristocratique et de raffiné, mais ils sont très riches et très ambitieux. Sa fille vient de trouver son assurance vie... 600 invités ce 12 septembre 1953 à Rhode Island pour le mariage le plus chic de la décennie.



Jacqueline Bouvier devient Jackie Kennedy. Commence alors une légende que les journaux, les photographes, les télévisions vont s'empresser écrire. Celle de la première princesse de l'Amérique...

L'invité "Confidentiel"

Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des Etats unis. Elle a co-écrit avec Dominique Simmonet "First Ladies : à la conquête de la Maison blanche" paru chez Perrin.