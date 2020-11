Miss France 2021 : l'élection reportée au 19 décembre à cause du confinement

Vaimalama Chaves, Miss France 2019 (à gauche), et Clémence Botino, Miss France 2020, le 14 décembre 2019 à Marseille

publié le 12/11/2020 à 09:54

Le sacre de Miss France 2021 est donc reporté. Au départ, la cérémonie devait se dérouler le 12 décembre prochain au Puy du Fou. Mais avec le confinement, l'élection est chamboulée et se tiendra finalement le 19 décembre, comme l'a confirmé LCI après une première information du Parisien, que RTL avait aussi été en mesure de confirmer.

Clémence Botino, va donc garder un peu plus longtemps que prévu son écharpe et sa couronne de Miss France 2020. Elle passera le flambeau à l'une des 31 candidates de cette année, dont les élections régionales ont été elles aussi affectées par le coronavirus et le confinement.

Selon le Parisien, le jury de Miss France 2021 sera composé "à 100% d'anciennes Miss France", une première dans l'histoire du concours de beauté, qui fête cette années ses 100 ans. Reste aussi à savoir si la cérémonie au Puy du Fou se fera à huis clos ou avec un public restreint. Pour le moment, Sylvie Tellier a assuré dans les colonnes du Dauphiné Libéré : "Une élection à huis clos serait très compliquée pour les jeunes femmes : on sait à quel point le public dégage une énergie nécessaire pour elles".