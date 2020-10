publié le 26/10/2020 à 11:05

Sylvie Tellier se défend des accusations de tricherie. La directrice générale de la société Miss France est en effet accusée par Gilles Verdez et Geneviève de Fontenay, d'avoir menti sur son âge et sa taille, pour pouvoir participer à l'élection de 2002.

Dans les colonnes de Nice Matin, Sylvie Tellier met les points sur les "i" : "La seule chose que je peux répondre, c’est vous envoyer mon acte d’état civil ! On est dans une société où malheureusement on ne vit que dans la polémique. Le concours Miss France, c’est un concours qui passionne. Ça fait huit millions de téléspectateurs, et la polémique fait partie de l’histoire de Miss France".

"Je n’ai pas envie d’y réagir parce que ça ne doit pas être facile en fait pour Geneviève d’avoir quitté Miss France. C’est un choix qu’elle a fait personnellement, et je ne suis pas certaine qu’elle ne le regrette pas", poursuit Sylvie Tellier avant de conclure : "Quant à Gilles Verdez, ce serait intéressant de faire le total de toutes les polémiques qu’il a pu lancer, et de regarder celles qui sont fondées ou pas, est-ce que ça ne fait pas partie de son personnage, de ce qu’on attend de lui à la télévision ? Encore une fois je n’ai rien contre Monsieur Verdez, donc je n’ai pas de réaction".