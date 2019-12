publié le 16/12/2019 à 23:05

Des propos sans équivoque. Ce lundi 16 décembre, deux jours après le couronnement Clémentine Botino (Miss Guadeloupe), Geneviève de Fontenay s'est montrée très critique concernant la 89ème édition du concours et la prestation des candidates.

"C'était le music-hall. Ce n'est pas ce que l'on faisait avant avec cette ambiance de charme, d'élégance. Avant, il n'y avait qu'une chorégraphie, une même robe. Ce qui est choquant, c'est qu'elles sont présentées par groupe de 10, avec des chorégraphies et des tenues différentes. Il n'y a plus d'égalité entre les candidates", a-t-elle déclaré dans l'émission de Jean-Marc Morandini diffusée sur Cnews.

"Le décor était moche comme tout. Les chorégraphies qui étaient dédiées à l'Angleterre, à la Russie et à l'Espagne, ce n'était pas Miss Europe. C'était Miss France ! Ces jeunes filles représentent toutes les provinces, toutes nos régions. On a suffisamment d'éléments en France pour faire des chorégraphies. Je n'ai pas vu un peu de tricolore durant la soirée. Les écharpes avec des lettres noires sur fond doré, on les voyait beaucoup moins. On lisait moins les écharpes. [...] Ce ne sont pas des chorégraphies. Ça va très vite. On n'a pas le temps de les voir", a-t-elle ajouté.

L'ancienne présidente du Comité Miss France s'est également exprimée sur la tenue des jeunes candidates. Notamment sur le maillot de bain deux pièces qu'elle juge "moche". Cette année, le maillot était tellement moche. Il était marron, sans allure du tout. Certaines avaient des franges sur les fesses, on ne savait pas pourquoi", a conclut la femme de 87 ans qui ne "regrette pas" d'avoir quitté le Comité Miss France en 2016.