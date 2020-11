Miss France 2021 : l'élection est reportée

et Maeliss Innocenti

publié le 09/11/2020 à 21:59

Le confinement a posé des questions de logistique et l'organisation du concours Miss France s'en retrouve chamboulée. Initialement prévue au Puy-du-Fou le 12 décembre, l'élection est finalement reportée selon une information du Parisien, que RTL est en mesure de confirmer. La soirée pourrait se dérouler une semaine après la date prévue. La date du 19 décembre est une piste à ce stade.

La date du 19 décembre permettrait de maintenir l'élection si jamais le gouvernement décidait de prolonger le confinement de deux semaines, et non pas de l'arrêter au 1er décembre.

Sylvie Tellier n'imagine pas annuler l'élection Miss France 2021. Mais l'idée de la faire sans public ne l'enchante pas non plus. " Une élection à huis clos serait très compliquée pour les jeunes femmes : on sait à quel point le public dégage une énergie nécessaire pour elles", avait-elle déclaré dans une interview accordée au Dauphiné Libéré jeudi 5 novembre.

Cette année, ce qui a définitivement été annulé en revanche c'est le voyage de préparation des Miss régionales à l'étranger. Impossible d'aller en Guadeloupe sur les terres de Clémence Botino, l'actuelle Miss France. Selon Le Parisien, une solution dans l'Hexagone est encore à l'étude.