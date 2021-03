Le prince William "attristé et choqué" par l'interview de Meghan et Harry

Meghan, Harry, William et Kate en juillet 2018

publié le 09/03/2021 à 15:51

Il est toujours très difficile de connaître la réaction réelle des membres de la famille royale tant la communication directe de personnalités comme Elizabeth II ou les princes héritiers Charles et William sont rares. La presse spécialisée britannique doit donc faire avec les rumeurs, les sources proches et autres moyens détournés pour prendre la température derrière les murs épais de Buckingham.

D'après les informations du Times, le prince William aurait regardé l'interview de son frère Harry et de sa belle-sœur Meghan Markle donnée à CBS. L'entretien télévisé aurait remué le duc de Cambridge qui aurait fait savoir son "choc" et sa "tristesse" à ses proches. Ces derniers auraient même ajouté que le duc aurait trouvé cette interview très insultante et irrespectueuse pour la reine Elizabeth II.

Des amis des deux frères auraient cependant déclaré que la voie vers la guérison était toujours ouverte et que William espérait réparer le lien entre lui et son jeune frère. "C'est encore très frais, il est très énervé et mais il est convaincu que le temps soignera les blessures", a fait savoir une des sources du journal.

Le prince Charles serait lui dans un "état de désespoir" après cette interview, a fait savoir le magazine Vanity Fair. Le prince Harry aurait envoyé un email à son père afin de lui expliquer sa démarche. La spécialiste de la famille royale Sarah Gristwood a expliqué que "pour Charles, entendre que son fils se sentait abandonné par lui a sans doute était très difficile". Le Palais devrait répondre, sinon riposter, dans les prochains jours. Vont-ils admettre certaines erreurs dans l'espoir de se réconcilier ou vont-ils attaquer la petite famille désormais californienne ? Suite au prochain épisode...