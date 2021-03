publié le 09/03/2021 à 08:09

Buckingham Palace est accusé de racisme par Meghan et Harry. Dimanche 7 mars, le Duc et la Duchesse de Sussex se sont confiés à Oprah Winfrey lors d'une interview. Au cours de l'entretien, le couple a fait des révélations fracassantes au sujet de la famille royale. Les sujets de la reine sont stupéfaits par les confessions de Meghan et Harry, notamment des allégations de racisme autour de la couleur du premier bébé du couple.

La famille royale ne se défend pas et n'a pas encore réagi suite à cette interview d'Harry et Meghan. Selon Adélaïde de Clermont-Tonnerre directrice de la rédaction du magazine Point de vue "ce n'est pas surprenant. C'est la grande tradition de la famille royale : prendre son temps et laisser l'émotion retomber". Néanmoins "une sorte de réunion de crise" a eu lieu à Buckingham Palace entre Charles, William et la Reine. Pour le moment la Reine a refusé de signer tout communiqué de presse car elle préfère attendre avant de réagir.

Pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre "il y a des accusations tellement graves que, dans les jours à venir, on aura un signe de Buckingham". D'une certaine manière, l'image de la famille royale est entachée car "en Angleterre et au Royaume-Uni, il y a une sorte de lever de bouclier. La presse est quasiment unanime. L'opinion publique est très choquée finalement qu'on est attaqué aussi directement, et selon la plupart des journaux, injustement la famille royale". Au contraire, aux Etats-Unis, il y a beaucoup d'empathie pour Meghan et Harry, pour la souffrance évidente de ce couple.