Meghan et Harry atteignent des records d'impopularité au Royaume-Uni

Meghan et Harry en interview face à Oprah Winfrey - 7 mars 2021.

et AFP

publié le 12/03/2021 à 21:14

Les confessions de Meghan et Harry sur la famille royale à la télévision américaine, n'ont pas plu aux Britanniques. Comme le révèle une enquête réalisée par l'institut YouGov ce 12 mars, le couple bat des records d'impopularité au Royaume-Uni.

Le sondage a été réalisée auprès de 1.664 adultes et dévoile que les Britanniques sont pour la première fois plus nombreux à avoir une opinion négative (48%) que positive (45%) sur le prince Harry. 58% des sondés ont une opinion négative sur Meghan Markle, contre 31% d'opinion positive.

Cependant, la majorité des jeunes Britanniques (18-24 ans) ont une opinion positive du duc (59%) et de la duchesse (55%) de Sussex. Et aux États-Unis, leur popularité a monté en flèche. Le prince Harry est en tête avec 69% d'opinion positive contre 67% pour Meghan Markle, ce qui en fait les personnes les plus aimées de la famille royale, devant la Reine (65% d'opinions positives) selon le sondage Morning Consult.

Le prince Charles chute aussi dans l'opinion

Malgré les accusations de racismes, le sondage suggère que la popularité du reste de la famille royale n'a pas été entamée.

Quelques jours après la diffusion de l'interview, la reine Elizabeth II s'est dite "attristée" par les difficultés dont ont fait part le prince Harry et son épouse Meghan, et leur a témoigné son amour, a déclaré le palais de Buckingham. De son côté, le prince William a déclaré : "Nous ne sommes pas du tout une famille raciste".

Le prince Charles est le seul membre de la famille royale impacté dans les sondages. Sa côte d'opinion négative est montée à 42% (augmentation de 6 points). Il garde quand même 49% d'avis favorable, mais après une chute de 9 points.