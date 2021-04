Elizabeth II : comment expliquer la longévité de son règne

et Catherine Mangin

La reine fête aujourd'hui ses 95 ans, c'est aussi la souveraine qui sera restée le plus longtemps sur le trône d'Angleterre.

En tout, elle a connu 14 premiers ministres et c'est la dernière souveraine en exercice a avoir connu la guerre. Elle incarne une figure rassurante, maternelle vers laquelle les gens ont envie de se tourner.



Elle apparait comme un repère de l'Angleterre d'hier et d'aujourd'hui. "C'est aussi rassurant, finalement, d'être connecté avec son histoire, avec ses racines dans un monde très mouvant. Et c'est vrai que la reine, dans cette période troublée est une figure rassurante parce que c'est une figure maternelle, vers laquelle les gens ont envie de se tourner", commente Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue.

Et sa longévité tient aussi à sa réserve politique. Même si elle a rencontré tous les chefs d'Etats et bien qu'elle soit au cœur des affaires depuis des décennies, la reine n'exprime jamais son opinion politique car elle est censée représenter tous ses sujets.

Une monarchie qui a su s'adapter

Et la reine fait également preuve d'un dévouement et d'un sens du devoir hors-norme." Quatre jours après la mort de son mari, elle était de retour sur le terrain en mission officielle. C'est d'un courage inouï. À 95 ans quand même, c'est épuisant ce qu'elle fait et elle le fait sans aucune plainte", ajoute Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Elizabeth II a fait du "Never explain, never complain" ( " Ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre") le pilier du pacte qui l'unit au peuple britannique.

Mais la reine de se contente pas d'incarner une forme de tradition." C'est aussi une monarchie qui a totalement su s'adapter et dans sa communication. C'est une monarchie extrêmement moderne grâce au prince Philippe, qui a été une des forces de modernisation de cette famille", explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

La reine Elizabeth a été le premier chef d'état de l'époque a envoyer un e-mail et grâce aux service de communication du palais, elle est également présente sur tous les réseaux sociaux.

Entre tradition et modernité, la reine Elizabeth II a su s'imposer comme une figure incontournable du XXe siècle, en Grande-Bretagne, et à l'international.