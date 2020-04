Kate Middleton et le prince William fêtent leur 9 ans de mariage

Kate Middleton et le prince William se sont mariés le 29 avril 2011 à Westminster

publié le 29/04/2020 à 14:36

Le 29 avril est un jour spécial au Royaume-Uni. Point de coronavirus, ni de confinement ce jour, mais l'anniversaire de mariage de Kate Middleton et du prince William. "Time flies..." C'était il y a 9 ans en l'abbaye de Westminster à Londres que le couple royal et adoré des Britanniques et du reste du monde se disait "oui".

Pour célébrer ce neuvième anniversaire de mariage, le compte Instagram de Kensington Palace a tenu à rendre hommage aux époux, parents des princes George et Louis et de la princesse Charlotte. "Il y a 9 ans aujourd'hui - merci pour tous vos adorables messages pour l'anniversaire de mariage du duc et de la duchesse de Cambridge", peut-on lire dans le texte illustrant l'une des célèbres photos de la cérémonie : la sortie de l'abbaye de Westminster.

Kate et William ont reçu sur Instagram plus de 10.000 messages de fans leur souhaitant un magnifique anniversaire de mariage.