Vocabulaire : subornation ou subordination ?

Aujourd’hui, amis des mots, c’est Nicolas Sarkozy qui m’inspire. Vous vous demandez si c’est mon rayon, peut-être ? Tout est mon rayon, à partir du moment où l’on en parle. Si on en parle, on utilise des mots… et si on utilise des mots, c'est du français : forcément, ça m’intéresse ! Et justement, il y a des choses qui font sursauter une correctrice qui trempe distraitement sa tartine grillée dans le café au lait du matin.

L’autre jour, je trempais, donc, avec Franceinfo TV en fond sonore (ce n’est pas moi qui avais choisi le programme, moi, c'est RTL uniquement, bien sûr), quand tout à coup, j'en ai lâché ma tartine. Le café a sploutché partout, plein de taches sur mon pyjama en pilou (pas d’accent circonflexe sur les taches de café, hein, seulement sur la tâche à accomplir, petite révision au passage) : bref, la journaliste venait de parler de la mise en examen de l’ancien président Sarkozy pour "recel de subordination de témoin".

Alors subordination, c’est un mot qui existe, et il est vrai que le vocabulaire juridique est complexe, mais la "subordination de témoin", ça n’existe pas, on parle de "subornation de témoin".

Évidemment, subornation et subordination sont des paronymes, des mots qui se ressemblent tellement qu’on les confond souvent. Par curiosité, j’ai saisi "Sarkozy + subordination de témoin" sur Google, j’ai trouvé 1.790 occurrences (quand même !), parmi lesquelles, c’est pas pour cafter, mais en plus de FranceinfoTV, BFMTV, la RTBF, etc. Pas RTL ? Eh non ! Je le dirais, hein, si je l’avais trouvé.



Une petite mise au point

Quoi qu'il en soit, je me suis dit qu’une petite mise au point pourrait être utile à pas mal de monde. Subornation est un mot très rare dans la langue contemporaine, où on ne le trouve plus, justement, que dans ce contexte juridique. La subornation de témoin, c’est, selon le Petit Robert, le fait de "déterminer une personne à déposer en justice d’une façon contraire à la vérité"… bref de pousser un témoin à mentir.

La subordination, c'est nettement plus utilisé, c’est le fait d’être soumis à quelque chose ou à quelqu’un. Les fameuses conjonctions de subordination (que, si, comme, quoique, quand, puisque, etc.), comme l’explique encore le Robert, "établissent une dépendance entre les éléments qu’elles unissent". Un chef dirige ses subordonnés. On pourrait même imaginer qu’un chef d’entreprise accusé de malversations tente de suborner ses subordonnés. Et s’ils refusaient, ils feraient preuve d’insubordination !