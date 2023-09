Orthographe : suis-je tout à vous ? Ou toutE à vous ?

Aujourd’hui, on parle de tout, amis des mots… Vaste sujet, me direz-vous. Mais nous allons parler du mot tout, bien sûr : c’est tout ! Et vous allez voir que ce tout petit mot est un vaste sujet à lui tout seul. La question, avec tout, c’est de savoir quand il devient touS ou touTE, bref quand il faut l’accorder, et parfois, c’est plutôt sorcier.



Par exemple, comment moi, une femme, dois-je écrire : "Je suis tout/e à vous" ? Ah, j'en entends devant leur poste de radio qui parient pour le E, d’autres pour le T final. On va voir qui a raison ! Toute la difficulté vient de ce que tout peut avoir quantité de fonctions différentes dans une phrase : déterminant, adjectif, pronom, adverbe et même nom commun, quand on met un article devant – quand on joue "le tout pour le tout", par exemple…

Dans la plupart des cas, tout devient tous au pluriel, toute au féminin… Il y a un seul cas où tout est invariable, donc reste TOUT même au féminin et au pluriel, mais ce cas revient fréquemment dans nos phrases : c’est quand tout est adverbe, puisque les adverbes ont cette agréable caractéristique d’être invariables en français.

Il y a, évidemment, une exception

Alors, comment distinguer le tout adverbe des autres tout, qui deviennent parfois tous ou toute, ou même toutes ? Rien de plus simple : quand tout est adverbe, on peut le remplacer par un adverbe, comme très ou complètement. Par exemple : "Valérie Quintin est tout étonnée", on peut remplacer tout par très : "Valérie Quintin est très étonnée", donc ici tout est adverbe, "tout étonnée".



Bon, évidemment, il y a une exception, c’est quand tout se trouve devant un adjectif féminin commençant par une consonne. Pourquoi ? Parce que, quand je dis "Valérie est tout étonnée", même si ça s’écrit TOUT, je prononce toutE quand même, grâce à la liaison. Si l’adjectif commence par une consonne, comme la liaison disparaît, ça donne : “Valérie est tout contente”… ce qui ne va pas du tout.



Voilà pourquoi on est obligé de faire une exception, quand l’adjectif qui suit commence par une consonne, en mettant un E à tout, bien que ce soit un adverbe.



Et pour revenir à notre petit quiz du début, "je suis tout/e à vous"… Eh bien, tout le monde a gagné, mais attention : vous n’avez pas dit la même chose ! Il y a là une petite subtilité. Si on écrit tout, il s’agit bien de la formule de politesse, "je suis tout à vous", signifiant "je suis à votre service". Mais si on écrit toute, là, ça devient une déclaration d’amour enflammée, style "je vous appartiens" !



Vous me direz, la différence ne s’entend pas à l’oral ! Certes, mais en principe, la situation vous permet de deviner. Si vous êtes en tête-à-tête sur un canapé avec des chandelles tout autour, c’est sans doute toute, tandis que si vous êtes devant un comptoir chez Leroy Merlin, il y a de fortes présomptions que ce soit simplement tout ! Voilà comment un E de plus ou de moins peut changer le cours d’une vie.