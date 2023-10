Impératif : faut-il écrire "apprends" ou "apprend" ?

Quand un besoin naturel vous conduit à utiliser les lieux d’aisances d’un bistrot, amis des mots, avez-vous jamais eu envie de dégainer un marqueur pour laisser un témoignage écrit à ceux qui vous suivront ? Non, ne répondez pas. Après tout, c’est votre vie privée.



Personnellement, en tant que maniaque de la lecture, je trouve assez distrayante cette prose mise à la disposition de ceux qui profitent de quelques minutes de tranquillité dans un monde agité. Certes, en général, ce n’est pas de la grande littérature… Pourtant il a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine une photo qui m’a particulièrement réjouie. En trois carrés de faïence blanche, ce sont tous les pièges de l’impératif en français sans bouger du petit coin.



Sur le premier carré, une main militante a écrit en majuscules "Apprends le breton" (ça nous donne un indice sur la localisation des wawas en question, d’ailleurs). Un deuxième visiteur des lieux a corrigé le premier, rayant le S final du premier mot, apprends, et commentant : “Et toi apprend déjà le français : à l’impératif, y a pas de S.”



Selon vous, qui a raison ? Le premier… et le troisième ! Parce que, oui, il y a un troisième. Sur un troisième carreau de faïence, un troisième larron a répliqué au deuxième : “Il y [a bien un S à apprends], cette règle s’applique seulement pour les verbes du premier groupe.”

S'empailler sur les murs des WC à propos de conjugaisons...

Amis des mots, à une époque où l’on se morfond d’un supposé désintérêt des Français pour leur langue, qu’ils aillent s’empailler sur les murs des toilettes au sujet des conjugaisons, moi, je trouve ça réjouissant. C’est la preuve que notre langue est bien vivante.



Profitons-en donc pour rappeler cette règle sur laquelle nos polémistes sanitaires se disputent. C’est simple, en fait. Dans la plupart des cas, l’impératif est identique au présent de l’indicatif : tu viens donne viens à l’impératif, tu fais tes devoirs donne fais tes devoirs, tu apprends le breton donne apprends le breton. Exception : les verbes du premier groupe (ceux qui se terminent en ER) et le verbe aller. Ceux-là ne prennent pas de S à la deuxième personne à l’impératif : tu manges donne mange à l’impératif, tu aimes donne aime, et tu vas donne va.



Monsieur ou madame numéro 2 s’est donc emmêlé les crayons. Merci à lui ou à elle d’avoir été ma muse aujourd’hui ! Pour les curieux, les fans de WC et d’impératif je mets bien sûr la photo de l’impératif des wawas sur mes pages Facebook, Insta et Twitter (enfin, X) !