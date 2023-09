Orthographe : doit-on écrire "blanchi" ou "blanchit", "agrandie" ou "agrandit" ?

On se moque souvent de l’orthographe des réseaux sociaux, amis des mots, mais ils ne sont pas les seuls à faire des fautes sur Internet, loin de là ! Comme vous le savez, j’ai la plus grande mansuétude pour les erreurs commises par les individus – y compris sur les réseaux sociaux, donc : laisser quelques fautes, c’est normal, essayons surtout de faire de notre mieux. Le français est complexe, sans compter que (eh oui) tout le monde peut être un peu distrait.

Je suis franchement agacée en revanche quand ce sont les publications professionnelles qui sont truffées d’erreurs. Il circule actuellement sur le Net une pub de Nike dont le slogan, écrit en gros, est "Préparer la retrée"… Oui. Dans un mot de sept lettres, que le moindre loupiot de CE1 est capable d’écrire tout seul, ils ont oublié le N ! Vous pouvez aller regarder sur mon fil Twitter, Instagram ou Facebook, ça m’a semblé si incroyable que je l’ai photographié ! Là, il ne s’agit même pas de compétence orthographique : c’est juste que personne (personne !) ne s’est donné la peine de relire une petite fois le message. Ça, ça m’agace ! Laissez-moi vous dire que je ne suis pas près de cliquer sur cette pub !

Plus ridicule, sur Yahoo! Actualités, mi-juillet, on a vu passer un gros titre qui disait "Royaume-Uni : le footballeur français Mendy blanchit". Il a en effet été blanchi d’accusations de viol. L’idée était de dire que Benjamin Mendy était lavé de tout soupçon. Sauf que blanchit était écrit avec un T final – au lieu de blanchi. Même si Mendy n’était pas issu d’une famille de Guinée-Bissau et du Sénégal, ce qui donnerait presque à ce titre l’allure d’une blague de mauvais goût, voilà une faute qui rend le texte absolument ridicule. Tout à coup, il ne s’agit plus du participe passé blanchi, synonyme d’innocenté, il s’agit du verbe blanchir à la troisième personne du singulier : il blanchit, synonyme de il pâlit. Incroyable, non ?

Certes, il n’est pas évident, parfois, de décider s’il faut écrire i ou it… Bonne nouvelle, j’ai un truc ! Pour savoir si le mot en i qui vous interroge est un adjectif (donc s’écrit i au masculin, ie au féminin) ou si c’est un verbe au présent de l’indicatif (donc qui prend it), il suffit d’essayer de mettre ce mot à un autre temps : si ça marche, c’est que c’est un verbe, donc "it" ; si ça ne marche pas, c’est un adjectif, donc "i" - ou "ie" au féminin.

Des exemples ? Prenons un verbe simple comme agrandir, ou finir. "La maison agrandie par le maçon". I ou IE ? Je change le temps : "La maison agrandira par le maçon" ? C’est n’importe quoi !... donc ce n’est pas un verbe, c’est bien un adjectif, donc IE (puisque maison est féminin). "L’histoire finit bien" : on change le temps "L’histoire finira bien" : là, ça marche, donc c’est le verbe finir, donc "L’histoire finit bien", finit IT ! Simple comme bonjour, finalement, non ?