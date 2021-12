Un cadeau de dernière minute ? Les Franglaises !

Amis des mots, ce samedi matin, s’il vous manque encore un ou deux cadeaux, il faut le bien reconnaître, il faudrait commencer à s’affoler. Mais j’ai une idée que vous allez pouvoir mettre sous le sapin en moins de dix minutes chrono, du moment que vous avez Internet. Vous êtes forts en rock anglo-saxon ? On va voir ça : “Je veux conduire ma bicyclette, je veux conduire mon vélo, je veux conduire ma bicyclette, je veux conduire quand je veux”, ça vous rappelle quelque chose non ? Bicycle Race, de Queen !

Plus facile : "C’est un pour la monnaie, deux pour le spectacle, trois pour être prêt alors va, chat, va. Mais ne marche pas sur mes chaussures en daim bleu". C'est évidemment Elvis, Blue Suede Shoes. Vous allez me dire que ma spécialité à moi, c’est plutôt la langue française. Eh bien, justement : je vous propose du rock anglo-saxon en langue franco-française.

On se plaint assez de l’invasion des community managers, des playlists, du binge drinking, du prime time, alors qu’on peut très bien utiliser les mots de "gestionnaire de communauté", de "liste de lecture", d’"hyper-alcoolisation rapide" ou d’"heure de grande écoute". Je vous propose un spectacle qui est en quelque sorte la revanche du français : celui des bien nommées Franglaises.

"Ne marche pas sur mes chaussures en daim bleu"

Les Franglaises, c’est cette troupe qui a eu le Molière du meilleur spectacle musical, il y a quelques années. Cette joyeuse bande d’une vingtaine de filles et de garçons qui sont à la fois danseurs, musiciens et chanteurs s’amuse à traduire, façon Google Trad, donc très mal – c’est justement ce qui est désopilant – les tubes de la pop et du rock anglophones qui ont bercé notre enfance à tous. Ça va d’Elvis aux Spice Girls, en passant par Michael Jackson, Queen et les Beatles.

L’occasion de s’apercevoir que les paroles de ces chansons que nous chantons souvent en yaourt ne méritent parfois pas beaucoup mieux. C’est vrai que "je veux conduire ma bicyclette, je veux conduire mon vélo", c’est moins glamour que "I want to ride my bicycle !". Je vous laisse deviner ce que les Franglaises traduisent par "Je voulais juste te voir rigoler dans la pourpre pluie" ou "C’est drôle de loger à YMC". Le spectacle commence par des devinettes comme je viens de vous en poser, puis vire à la comédie musicale déjantée, on en ressort en chantant et sourire aux lèvres, qu’on ait 12 ans ou 82 ans.

À Bobino jusqu’au 12 février, et ensuite en tournée à Fréjus, Biarritz, Saint-Quentin, Grande-Synthe, Mérignac, Perpignan. Vous pouvez réserver sur leur site LesFranglaises.fr et imprimer les tickets directement, hop, sous le sapin. Toute la France va chanter en franglais.



Et sur les façons de contourner le franglais, je vous conseille la page "C’est du franglais ?" du site de TV5Monde (https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/ne-plus-se-tromper/cest-du-franglais). Une jolie mise en scène animée vous permet de transformer brainstorming en remue-méninges, spoiler en divulgâcher, ou big data en mégadonnées. C’est gratuit et ça fait du bien !