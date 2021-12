Comment réussir la dictée de Christophe Pacaud ?

Ce matin, amis des mots, c’est Christophe Pacaud qui m’inspire, ma muse, quoi ! Il faut vous dire que, la dernière fois que nous nous sommes croisés au micro de RTL, lors des dernières vacances de Stéphane Carpentier, il m’a confié une anecdote de l’époque où il donnait des cours à l’école de journalisme. Une histoire de dictée (amis des mots, munissez-vous d’une feuille et d’un stylo).

Figurez-vous que, hors micro, Christophe Pacaud m’avait fait subir une dictée. Ouf, j’ai eu 20 sur 20. Enfin, 4 sur 4 : cette dictée ne compte que quatre mots. Il m’avait bien mis la pression en m’expliquant que, à l’époque où il sévissait comme prof de journalisme, il imposait cette dictée de quatre mots le jour de la rentrée en annonçant aux étudiants la chose suivante : "Si l’un d’entre vous ne fait aucune faute, je l’invite à dîner, et pour une seule faute, je paye ma tournée…" Et il n’a jamais eu à dépenser un centime, affirme-t-il.

Vous êtes prêts pour la dictée, amis des mots (je l’écris ici en "pseudo-phonétique" pour que vous puissiez vous y essayer même si vous lisez cette chronique au lieu de l’écouter) "En l’okuranse, l’inbécilité est un dileme pour l’etimologi."

Le problème des consonnes doubles

Voilà ! Il faut reconnaître que c’est une bonne sélection : quatre des orthographes les plus massacrées de notre bonne vieille langue bizarroïde. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps, voici la solution des jeux : le problème des consonnes doubles, pour commencer. Deux C, deux R à occurrence. Pour aucune bonne raison, sachant que le mot descend du currere latin, qui veut dire "courir" et qui prend bien deux R… sauf qu’en français courir n’en prend qu’un.

L’imbécillité, de manière assez imbécile, peut-être, prend deux L alors qu’imbécile n’en prend qu’un. Mais imbécile a d’abord pris deux L, fondé qu’il est sur l’imbecillus latin, qui littéralement signifie "sans bâton", d’où faible, sans caractère. La bonne nouvelle, amies des mots, c’est que du coup, quand au XVIe siècle on qualifiait la gent féminine de "sexe imbécile" c’était un synonyme de sexe faible, pas de sexe idiot. Pas formidable mais un (tout petit) peu moins insultant. Bref, imbécillité, deux L, donc… Bon, depuis la réforme de l’orthographe de 1990, vous pouvez aussi écrire imbécilité avec un seul L, c’est quand même un peu plus logique.

La règle pour bien écrire dilemme

On passe à dilemme, comment l’avez-vous écrit, amis des mots ? DileMNE ? Eh bien il ne fallait pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause d’indeMNe, on a souvent envie d’écrire dilemme avec un N, mais c’est bien deux M. Quant à l’étymologie… On a envie de mettre un H après le T, sur le modèle d’ethnologie, sans doute, mais non, l’étymologie s’écrit sans H. Pour vous rassurer si vous avez fait cette erreur, il y a quelques centaines d’années, vous auriez eu raison : selon le Dictionnaire historique de la langue française, au XIIe siècle, le mot prenait un H… mais pas de Y, d’ailleurs !

Vous voyez que l’orthographe, encore une fois, c’est tout relatif, et que parfois il suffit de changer d’époque pour avoir 20 sur 20 en dictée. Et maintenant, vous savez comment occuper toute la famille au réveillon avant l’ouverture des cadeaux : vive la dictée de Christophe Pacaud !